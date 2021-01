Sudáfrica se bajó del Rugby Championship: solo participarán Argentina, Australia y Nueva Zelanda

viernes 16 de octubre de 2020 | 10:05hs.

Era una información que hace tiempo se venía barajando y finalmente se confirmó: Sudáfrica se bajó del Rugby Championship (31 octubre-12 diciembre), organizado este año exclusivamente en Australia debido a la pandemia. De esta forma solo participarán Argentina, Nueva Zelanda y Australia.



Los Springboks, que no volvieron a jugar desde su victoria en el Mundial de Japón 2019, justificaron su decisión por las restricciones impuestas sobre los viajes por los gobiernos, por la salud de sus deportistas y por las dudas en cuanto a la seguridad.



La organización del Rugby Championship le había dado el miércoles 48 horas suplementarias a los Springboks para saber si optaban o no por defender su título. De esta forma, el torneo comenzará con Australia, que se medirá con Nueva Zelanda el 31 de octubre en Sidney.



“Es realmente decepcionante para los aficionados y los patrocinadores comerciales pero las consecuencias de la pandemia hacen imposible la participación de un equipo sin poner en cuestión la salud de los jugadores, más allá de las dificultades logísticas”, justificó el dirigente del rugby sudafricano, Jurie Roux, en un comunicado.



“Nuestros jugadores que militan en Inglaterra, Irlanda, Francia y Japón (24 en total) están sometidos a reglamentos locales y a protocolos de viaje diferentes, así como a confinamientos potencialmente prorrogables en algunos territorios”, explicó el dirigente.



El Rugby Championship consideró la posibilidad de invitar a los Barbarians británicos en la plaza de Sudáfrica. Otra opción era que el equipo B de Australia participase para mantener el principio de cuatro equipos. Pero finalmente se optó por regresar al formato original con tres equipos, cuando se denominaba Tres Naciones, antes de la integración de Argentina.



Previsto inicialmente en agosto, el torneo fue aplazado debido a la pandemia.



El calendario de los partidos

- 31/10 en ANZ Stadium de Sídney: Australia - Nueva Zelanda



- 07/11 en Suncorp Stadium de Brisbane: Australia - Nueva Zelanda



- 14/11 en Bankwest Stadium de Sídney: Nueva Zelanda - Argentina



- 21/11 en McDonald Jones Stadium de Newcastle: Australia - Argentina



- 28/11 en McDonald Jones Stadium de Newcastle: Argentina - Nueva Zelanda



- 05/12 en Bankwest Stadium de Sídney: Argentina - Australia



Juan Imhoff volverá a rugir en Los Pumas después de cinco años

Mario Ledesma, head coach de Los Pumas, justificó la semana pasada el regreso del wing Juan Imhoff al equipo luego de varios años de ausencia porque “es el que mejor está jugando”, de cara al Rugby Championship, que se jugará desde el mes próximo en Australia.



En una rueda de prensa virtual previa al viaje desde Uruguay a Sydney, Ledesma expresó que llamó a Imhoff, del Racing 92 de París, “porque es el jugador que más minutos está sumando y el que mejor está jugando. Hizo un try muy importante en la semifinal de la Copa de Europa. Esperamos mucho desde lo rugbístico, pero también lo que pueda aportarle a un grupo muy joven”.



Imhoff regresa a Los Pumas después de cinco años sin ser convocado (su último partido había sido la semifinal del Mundial de Inglaterra 2015) debido a una restricción que pesaba sobre los jugadores que actúan en el exterior, pero que se dejó de lado luego de la salida masiva de rugbiers argentinos a Europa durante la pandemia de covid-19.



En cuanto a la participación de Los Pumas en un Rugby Championship en el que llegarán con mucho menos ritmo que sus rivales, Ledesma señaló que “el objetivo es ser lo más competitivo posible. Después de no haber tenido ni dos semanas de entrenamiento propiamente dicho, lo que más queremos es ser competitivos. Queremos que no haya ventajas desde el lado físico”.