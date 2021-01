Macri afirmó que Cambiemos volverá al poder en el año 2023

viernes 16 de octubre de 2020 | 5:00hs.

El ex presidente Mauricio Macri dio una nueva entrevista en su reaparición en los medios de comunicación. Esta vez, aseguró que el frente Cambiemos volverá al poder en las elecciones de 2023.



“En 2023 vamos a volver al poder en la Argentina”, afirmó el ex mandatario y dijo que será “con el que esté mejor preparado. Yo estoy acá para ayudar a los líderes que tenemos, que son muchos”.



En un reportaje en Infobae, aseguró que no extraña al poder y los viajes alrededor del planeta y esquivó una definición acerca de su futuro político. Ratificó su cercanía con Marcos Peña, elogió la vocación de poder de Horacio Rodríguez Larreta, aseguró que no tiene diferencias con el titular de la UCR, Alfredo Cornejo, y nunca mencionó a Elisa Carrió.



“Sin dudas dejé una economía mejor de la que recibí; hay que mirar los números hasta el 11 de agosto. Nuestro gobierno económicamente terminó el 11 de agosto. Lo decidió el mercado. El 12 de agosto dijeron ‘vuelve el kirchnerismo’ y asistimos a una destrucción del dólar, de la bolsa, saltó el riesgo país. El gobierno político terminó el 10 de diciembre. Pero la economía se maneja con expectativas”, fue una de las frases de Macri para analizar la situación económica que le dejó a Alberto Fernández cuando abandonó la Casa Rosada.



En este contexto, el ex senador radical y uno de los fundadores de Juntos por el Cambio, Ernesto Sanz, cuestionó ayer las críticas que Macri realizó contra los negociadores políticos de su gobierno.



“Lo vi sereno, reflexivo, con ganas de ayudar, estuvo buena la autocrítica, pero la autocrítica debería limitarse sólo a él o al gobierno en general”, sostuvo Sanz, ya que “cuando incluye un paso de factura a terceros deja de ser autocrítica y para ser crítica a otros”, añadió.



Se refirió así al momento en el que Macri dijo que se arrepentía de “haber delegado la negociación política” en el ala más “filoperonista” de su gobierno y sostuvo que debió haberse ocupado personalmente del tema.